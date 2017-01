Una "mini serra" idroponica da scrivania per purificare l'aria di casa e ufficio

Una mini serra idroponica capace di purificare l'aria di casa e ufficio e di rinnovarla completamente per tre volte al giorno: è il progetto EcoQube Air , realizzato da un gruppo di ricercatori di San Diego , negli Usa. Si tratta di un oggetto grande quanto un piccolo acquario (40,6 x 20,3 cm), che si può posizionare sulla scrivania o sul comodino. Dotato di luci Led regolabili, la mini serra può contenere fino a 12 piantine ed è in grado di purificare ben 13mila litri d'aria ogni ora in modo naturale.

Due filtri "verdi" - L'EcoQube Air è dotato di due filtri purificatori. Il primo (HEPA) ripulisce l'aria dalle particelle nocive e stimola la crescita sana delle piante, che a loro volta contribuiscono a rendere l'aria più pulita. L'altro filtro (UV) uccide microbi e impedisce la crescita di alghe e muffe. La tecnologia idroponica permette poi di coltivare le piante senza bisogno di suolo, ma attraverso una soluzione di acqua e nutrienti.



Luci "personalizzabili" - Le luci Led possono essere regolate per colore e intensità, anche a distanza, per mezzo di una app creata appositamente. In tal modo il calore e la luce necessari alle piante possono essere tenuti costantemente sotto controllo.



La struttura prevede inoltre un umidificatore d'aria che funziona per nebulizzazione e riesce a regolare le condizioni di umidità dell'ambiente. Il progetto è oggetto di una campagna di crowdfunding e finora ha raccolto circa 170mila dollari di finanziamenti.