Un ologramma del plancton per studiare l'assorbimento della CO2

12:57 - In una colonna d'acqua marina vivono miliardi di microparticelle cellulari che si nutrono, crescono e, soprattutto, assorbono carbonio. Ora la sfida è capire se possono "assimilare" anche la CO2 presente nell'atmosfera. Tutto questo diventa un ologramma che i ricercatori possono studiare in laboratorio mediante un'attrezzatura sperimentale nell'ambito del progetto BioForU, che consente l'analisi non più al microscopio, ma in tre dimensioni.

L'unione di cinque centri italiani - La ricerca si avvale dell'apporto di diversi centri del nostro Paese, coinvolgendo l'Università del Salento a Lecce, per quanto riguarda la bioecologia sperimentale, il CNR di Bari per lo studio della biodiversità molecolare, lo IAMC-CNR di Capo Granitola, in Sicilia, per l'osservatorio biodiversità marina, il CNR di Napoli per il bioimaging avanzato e la Stazione Zoologica Anton Dohrn per lo studio degli organismi marini e le conseguenti applicazioni. Queste cinque strutture costituiscono una grande piattaforma multidisciplinare che utilizza laboratori potenziati per la ricerca avanzata.



Il plancton "spazzino" di CO2? - Grazie alla risoluzione tridimensionale degli ologrammi i ricercatori saranno in grado di vedere particelle delle dimensioni del micron e di studiare i rapporti spaziali tra le cellule, la loro distribuzione nella colonna d'acqua, la loro capacità di crescita e come assorbono i nutrienti. Il punto focale della ricerca è la valutazione della capacità da parte di questi microrganismi di assorbire carbonio: una "risorsa" che potrebbe essere decisiva per l'assorbimento della CO2 atmosferica.