Un mare di alberi, a Rotterdam arriva la prima foresta galleggiante del mondo

Gli alberi scelti per colorare di verde il porto più grande d'Europa sono stati oggetto di lunghe e approfondite ricerche. C'era infatti il rischio che le piante non sopravvivessero al moto ondoso, per non parlare delle problematiche legate all'irrigazione. Per verificare tutto questo sono stati condotti test su un albero di prova per sei mesi. Ciò ha permesso ai ricercatori di individuare la specie vegetale più indicata a sopravvivere "a mollo" nel porto: l'olmo olandese.



L'amministrazione di Rotterdam ha poi commissionato alla società Mothership la realizzazione del primo prototipo di foresta galleggiante, sotto la supervisione degli studenti della Rotterdam University e della Delft University of Technology. La città di Rotterdam si è già distinta per progetti all'insegna della sostenibilità ambientale, dal mulino a vento di ultima generazione che produce energia pulita alla proposta di realizzare le strade cittadine di plastica riciclata per dire addio all'asfalto.