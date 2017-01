Un'antica tecnica agricola africana mitiga gli effetti dei cambiamenti climatici

La chiave per contrastare consumo di suolo, desertificazione e carenza alimentare provocati dai cambiamenti climatici potrebbe trovarsi in un'antica tecnica agricola praticata per quasi un millennio nei villaggi dall'Africa occidentale. Lo afferma uno studio internazionale guidato dall'Università del Sussex , secondo cui l'usanza di riversare carbone, cenere, ossa e altri rifiuti alimentari nel terreno ne incrementa la fertilità.

Un super suolo - I suoli analizzati dai ricercatori in Ghana e Liberia contenevano una quantità di carbonio organico superiore del 200-300% rispetto ai terreni degli altri Paesi e risultavano in grado di sopportare molto meglio un'agricoltura di tipo intensivo. Tipologie simili di suolo "migliorate" dalle popolazioni pre-colombiane sono state di recente scoperte anche in Sudamerica. Le tecniche alla loro base rimangono però sconosciute, cancellate dall'arrivo dei conquistatori europei.



Contro l'emergenza alimentare - "Imitare questo antico metodo potrebbe trasformare la vita di migliaia di persone che vivono in alcune delle regioni più povere e più colpite dalla fame dell'Africa", ha spiegato il professor James Fairhead, dell'Università del Sussex. "C'è ancora molto lavoro da fare - ha aggiunto -, ma questa semplice ed efficace pratica agricola potrebbe essere una risposta alle principali sfide globali, come lo sviluppo di sistemi agricoli climate smart che siano in grado di alimentare una popolazione in crescita e di adattarsi ai cambiamenti climatici".