Ue, l'Italia dice "no" alla coltivazione di Ogm sul proprio territorio

Il 27 marzo i governi del Vecchio Continente riuniti nel Comitato d'Appello si pronunceranno sull'autorizzazione a livello europeo di due nuove varietà di mais Ogm, il Pioneer 1507 e il Syngenta Bt11, e sul rinnovo dell'autorizzazione della varitetà MON 810.



Al precedente voto del 27 gennaio non si era raggiunta la maggioranza assoluta necessaria per prendere una decisione definitiva sulle tre autorizzazioni.



Greenpeace: "L'Italia deve votare no" - La decisione presa dal governo italiano ha risposto alle richieste di associazioni come Greenpeace. "Chiediamo ai ministri Martina, Galletti e Lorenzin di votare con un chiaro no a questi tre mais Ogm, per tutelare la nostra agricoltura e il nostro ambiente, e non fare gli interessi delle multinazionali. Un altro scivolone dell'Italia sarebbe un autogol insostenibile per tutta l'agricoltura europea", afferma Federica Ferrario, responsabile campagna Agricoltura sostenibile di Greenpeace Italia.



"L'esperienza dimostra che il concetto di "coesistenza" ha fallito - proseguono gli ambientalisti - e che è praticamente impossibile coltivare mais biologico o convenzionale nelle zone in cui si produce mais geneticamente modificato MON 810. L'agricoltura italiana e i suoi prodotti sono invidiati in tutto il mondo, l'Italia è fra i principali produttori di biologico a livello mondiale e produce ed esporta eccellenze uniche".