Ue, emissioni di gas serra in calo: raggiunti i livelli più bassi degli ultimi 25 anni

Emissioni di gas serra mai così basse nell'ultimo quarto di secolo per l'Unione europea. Secondo l'Agenzia europea per l'ambiente, nel 2014 (ultimi dati disponibili) sono state immesse in atmosfera 4,29 miliardi di tonnellate di CO2 equivalente, 1,38 miliardi in meno rispetto al 1990 (-24,4%) e 185 milioni in meno sul 2013 (-4,1%). Gli esperti spiegano che il calo è dovuto principalmente a un inverno molto mite che ha ridotto la domanda di riscaldamento nelle case.