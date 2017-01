5 novembre 2014 Uccelli a rischio in Europa, persi 421 milioni di esemplari nell'arco di trent'anni A pagarne le spese soprattutto le specie più comuni ma si può rimediare Tweet google 0 Invia ad un amico

17:56 - In trent'anni l'Europa ha perso 421 milioni di uccelli, soprattutto di specie diffuse, mentre quelle più rare hanno mostrato un lieve aumento. Lo sostiene uno studio dell'University of Exeter che ha preso in esame 144 specie di volatili. La ricerca è stata pubblicata su Ecology Letters.

Colpa di pratiche agricole intensive - Uccelli comuni come passeri, pernici e allodole, osservano i ricercatori, stanno subendo un calo drastico, mentre le popolazioni di specie meno numerose come falchi e poiane registrano negli ultimi anni un piccolo incremento, attribuibile a specifiche politiche di conservazione.



Tra le cause della perdita, l'uso di pratiche agricole sempre più intensive che allontanano gli uccelli abituati a vivere nei terreni agricoli.



Diffondono semi e mangiano parassiti - Richard Inger, autore dello studio, spiega: "È molto preoccupante che le specie più comuni siano in rapido declino, perché è da questo gruppo di uccelli che le persone traggono più benefici".



Questi, infatti, svolgono un ruolo cruciale nella diffusione di semi e pollini, oltre a mangiare i parassiti. Perderli, sottolinea Inger, "potrebbe essere molto dannoso per la società".



Cosa si può fare - La conservazione delle aree protette è di vitale importanza per le specie rare, ma ciò non significa che si può fare a meno di rendere gli spazi urbani e suburbani più accoglienti per gli uccelli, osservano gli esperti. Misure come la riduzione dell'inquinamento luminoso, o il miglioramento della visibilità delle finestre per evitare le collisioni, sarebbero di grande aiuto per gli uccelli che condividono il loro habitat con gli uomini.