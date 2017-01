Troppi pesci nella rete, solo tre su dieci finiscono nel piatto

17:03 - Tra tutti i pesci uccisi dalle attività ittiche solo tre su dieci finiscono sul piatto. Il restante 70%, considerato scarto, finisce nel prodotto di seconda fascia o non viene nemmeno lavorato. Intanto, però, il mare è stato depauperato della sua ricchezza. L'allarme è lanciato dall'associazione Marevivo in occasione della Giornata dell'alimentazione indetta dalla Fao.

La spesa di ognuno è importante - Le specie ittiche di interesse commerciale censite dal ministero delle Politiche alimentari e forestali sono 719, ma, per mode culturali e alimentari, se ne ne mangia sì e no il 10%.



Marevivo ricorda che la salvaguardia dell’ecosistema marino parte non solo da un corretto utilizzo del pescato e dalla riduzione degli sprechi, ma soprattutto dalla spesa che si fa ogni giorno e da ciò che si mette nel piatto. L'associazione, attraverso progetti come "Lo scarto à la carte", vuole diffondere il consumo di parti del pesce che vengono buttate.



La salute del mare influenza la nostra - La presidente di Marevivo, Rosalba Giugni, spiega: "Gli oceani, che coprono il 71% della superficie del Pianeta, assorbono 1/3 dell’anidride carbonica e producono l’80% dell’ossigeno, sostengono una complessa e indispensabile catena alimentare. Se il mare muore, non ci sarà più vita neanche per l’uomo".