Trivellazioni, Trump fa retromarcia sulle coste della Florida

Trump non consentirà trivellazioni petrolifere vicino alle coste della Florida: l'annuncio arriva dalla Casa Bianca, che parla di timori relativi a possibili maree nere in grado di danneggiare le coste e l'industria turistica dello Stato, e rappresenta una retromarcia rispetto al piano presentato la scorsa settimana. Trump ha evidentemente ceduto alle pressioni del governatore Rick Scott e delle proteste per il via libera.