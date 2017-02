Il celebre "Bosco verticale" progettato dall'architetto italiano Stefano Boeri sarà realizzato per la prima volta anche in Asia, nella città cinese di Nanchino. La struttura, che sarà completata nel 2018, sarà in grado con le sue tremila piante di contrastare l'inquinamento assorbendo 25 tonnellate di CO2 ogni anno e producendo circa 60 chili di ossigeno al giorno. Non si esclude che in futuro il grattacielo "verde" possa essere edificato anche in altre città flagellate dallo smog come Shanghai e Guizhou.