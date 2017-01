Tree Church, in Nuova Zelanda sorge la prima chiesa fatta solo di alberi vivi

A Ohaupo, in Nuova Zelanda, c'è una chiesa realizzata interamente con piante e alberi vivi, dalle pareti al tetto. Sembra l'incipit di una fiaba, ma è tutto vero. Dopo quattro anni di lavoro, l'imprenditore Barry Cox è riuscito a "costruire" la sua Tree Church piantando intorno ad una struttura in ferro cinque specie diverse di alberi e vari tipi di arbusti. Per ottenere la "forma" desiderata, Cox ha sfruttato le diverse caratteristiche delle piante, dalla curvatura alla resistenza.