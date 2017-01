Trasporti sostenibili, presto in Italia la prima flotta di camion alimentati a biometano

I camion del futuro saranno alimentati a biometano 1 di 3 Ufficio stampa Ufficio stampa I camion del futuro saranno alimentati a biometano 2 di 3 Ufficio stampa Ufficio stampa I camion del futuro saranno alimentati a biometano 3 di 3 Ufficio stampa Ufficio stampa I camion del futuro saranno alimentati a biometano leggi dopo slideshow ingrandisci

L'impatto ambientale del trasporto merci - Il progetto Inblue è stato promosso dalla compagnia umbra LC3 Trasporti. "Il settore dell'autotrasporto ha un impatto ambientale altissimo", ha spiegato Mario Ambrogi, fondatore dell'azienda. "Si pensi che solo in Italia lo spostamento di merci su gomma è riconosciuto come il massimo responsabile per ciò che concerne le emissioni inquinanti", ha aggiunto.



Stando ai dati, nel 2013 le emissioni complessive del trasporto su strada sono state di quasi 100 milioni di tonnellate di CO2: di queste il 35% sono attribuibili al trasporto merci stradale, di cui circa la metà al trasporto pesante.