Trasporti rinnovabili: nasce in India il primo aeroporto solare al mondo

Energia da vendere - Ad alimentare l'aeroporto sarà un impianto da 12 MWp formato da oltre 46mila pannelli solari che occupa poco più di 18 ettari. Lo scalo di Kochi produrrà ogni anno 18 milioni di unità di energia dal sole: una quantità che potrebbe fornire energia a 10mila abitazioni per lo stesso periodo di tempo. Il Kochin International Airport punta inoltre a vendere il surplus di energia al Kerala State Electricity Board e annuncia che continuerà a esplorare fonti di energia alternative dai bacini idrici della regione attraverso altri progetti.



Sulle ali della sostenibilità - Oltre a quello indiano, anche altri scali nel mondo stanno optando per un approccio ambientalista. A realizzare sforzi "verdi" sono stati aeroporti in Svizzera, Spagna, Regno Unito e Usa. E nelle Filippine, secondo quanto riportato dalla Cnn, è stato lanciato un piano per un "eco-aeroporto" che sarà realizzato per il 2018. In Italia, invece, gli scali di Fiumicino e Malpensa sono i primi in Europa ad abbattere del 20% le emissioni di CO2.