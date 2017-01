Trasporti a emissioni zero, il primo treno a idrogeno viaggerà in Germania

Presto sulle ferrovie tedesche viaggerà il primo treno alimentato a idrogeno del mondo. Si chiama Coradia iLint e ha richiesto due anni di sviluppo e perfezionamenti per raggiungere la piena efficienza energetica. L'obiettivo degli ingegneri della francese Alstom era quello di dare vita a un mezzo a emissioni zero, che non utilizzasse carbone o gasolio e che producesse come "rifiuto" soltanto vapore acqueo. Il primo viaggio è stato programmato per dicembre 2017.