Traffico, Palermo maglia nera: ogni anno 147 ore di coda in macchina

Lo studio, che prende in considerazione tutto il 2015, si basa sul rilevamento dei dati di percorrenza reali misurati sull'intera rete stradale di 295 città, 77 in più rispetto allo scorso anno, in ben 38 Paesi.



Palermo quarta città più trafficata in Europa - Palermo è la prima in Italia per livello di congestionamento e la quarta assoluta in Europa, dietro solo a Lodz, Mosca e Bucarest; al secondo posto c'è Roma, dove il giorno più trafficato del 2015 è stato il primo ottobre; la terza città più congestionata d'Italia è Messina, seguita da Napoli. Un quadro da cui emerge il maggiore congestionamento del Sud, con una forte presenza di città meridionali nelle prime dieci posizioni. Anno positivo per Milano invece che migliora nonostante i turisti arrivati in città per Expo.



"Migliorare la viabilità favorisce l'ambiente" - Eppure diminuire il traffico si può, con alcuni accorgimenti, spiega Luca Tammaccaro vicepresidente Germania e Italia di TomTom: "Ci vuole più sensibilità verso l'ambiente e verso la viabilità, una maggiore diligenza nell'ambito stradale potrebbe comportare un notevole miglioramento, è un lavoro che può essere fatto tutti insieme, noi che forniamo la tecnologia, gli utenti e soprattutto le autorità competenti che devono produrre più servizi e più mezzi di trasporto per evitare maggiori flussi di traffico".



"Programmare per risparmiare tempo" - Dal punto di vista pratico secondo TomTom "se solo il 5% degli utenti programmasse in anticipo il proprio viaggio al mattino o alla sera potremmo arrivare a risparmiare oltre il 30% del tempo impiegato".



Mexico City città più congestionata del mondo - A livello mondiale la città più trafficata è Mexico City seguita da Bangkok e Lodz in Polonia. Globalmente il congestionamento del traffico è aumentato del 13% dal 2008 ad oggi, ma i numeri variano molto da continente a continente, ad esempio l'Europa in generale se la cava meglio degli Stati Uniti.



La crisi e il traffico - "La situazione in America del Nord è peggiorata del 17% rispetto all'Europa - spiega Tammaccaro - questo grazie all'economia che ha favorito la vendita di automobili, viceversa in Europa c'è stata una diminuzione di congestione sorattuto in Italia (-7%) e Spagna (-13%), questo dovuto soprattutto alla crisi economica".