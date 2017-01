Torna l'Ora della Terra: luci spente per salvare il pianeta dai cambiamenti climatici

08:22 - "Cambiare il cambiamento climatico". E' questo lo slogan dell'Earth Hour - Ora della Terra, l'evento mondiale, nato nel 2007 a Sydney, che il 28 marzo vedrà il globo al buio per un'ora in nome della salvaguardia dell'ambiente. Finora sono oltre 300 gli spegnimenti previsti in Italia, che coinvolgono monumenti e sedi istituzionali. Dalle 20.30 alle 21.30, l'ora di buio farà il giro del mondo in 24 ore partendo dal Pacifico. Per la prima volta coinvolto anche il "mare".

L'adesione di AstroSamantha - L'intento delle iniziative promosse dall'Ora delle Terra è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica alla scelta di un futuro sostenibile che rinunci alla dipendenza dalle fonti fossili. Un invito raccolto anche nello spazio dall'astronauta Samantha Cristoforetti, che ha già postato una foto che la ritrae nella Stazione Spaziale Internazionale con il cartello "Change climate change".



Le iniziative in Italia - In Italia saranno 300 gli appuntamenti previsti e appoggiati dall'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica. Tra gli spegnimenti inediti quest'anno ci sarà, oltre al blackout del Castello Sforzesco, anche quello dell'Expo Gate a Milano dove sono previste attività di animazione fin dal pomeriggio. Tra le altre città coinvolte:



Torino aderirà la con la Mole Antonelliana e la Chiesa della Gran Madre di Dio

Venezia anche con Piazza San Marco

Bologna con Palazzo d'Accursio

Firenze con Ponte Vecchio, Palazzo Vecchio e la statua del David

Roma con la Basilica di San Pietro, il Colosseo, Piazza del Campidoglio e quest’anno anche con l'Ambasciata d'Austria

Napoli con il Maschio Angioino e Piazza del Plebiscito

Palermo con il Teatro Politeama, il Teatro Massimo e Piazza Pretoria



Si aggiungono altri importanti monumenti come l'Arena di Verona, la Rocca della Madonna di Tropea, la Torre e Piazza dei Miracoli a Pisa, Piazza del Campo a Siena, Piazza san Giovanni a Matera, la Valle dei Templi ad Agrigento, oltre che torri, castelli medioevali e monumenti dell'antichità come il Castello Svevo di Cosenza, il Castello Aragonese di Taranto, l'Arco normanno di Mazzara del Vallo, la Rocca Malatestiana di Verucchio, le Mura del Castello di Monteriggioni, l'Arco di Augusto, il Ponte di Tiberio e il Tempio Malatestiano a Rimini.