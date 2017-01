Torino, contro lo smog arriva "Pure Air Zone": la prima zona d'aria pura urbana

Torino ha dato ufficialmente il via al progetto "Pure Air Zone", la sperimentazione per creare la prima "zona d'aria pura" all'interno della città. Per raggiungere l'obiettivo zero smog, verrà utilizzato un sistema biologico di purificazione dell'aria in grado di catturare le sostanze inquinanti e di trasformarle in elementi innocui per l’uomo e per l’ambiente. Le prime centraline "verdi" sono state installate il 15 giugno nei giardinetti di Corso Svizzera.