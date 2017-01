Terra rovente, il settembre 2014 è stato il più caldo di sempre

16:56 - La Terra ha registrato il settembre più caldo di sempre da quando sono cominciate le rilevazioni della temperatura planetaria nel 1880. Ad affermarlo è la Nasa, che sottolinea come questo trend "rovente" farà probabilmente diventare il 2014 l'anno più caldo mai registrato.

Più di mezzo grado sopra la media - Secondo i nuovi dati diffusi del Goddard Institute for Space Studies, quello di quest'anno è stato il settembre più caldo finora registrato a livello mondiale per la temperatura combinata di terra e oceano. Il termometro ha raggiunto una media di 0,77 gradi Celsius al di sopra della media globale del periodo tra il 1951 e il 1980.



Il 2014 anno più caldo? - Il nuovo dato sembra pertanto proseguire la tendenza torrida dell'anno che già a maggio e agosto aveva fatto registrare due record di temperatura per i rispettivi mesi. Secondo i ricercatori, il nuovo primato di settembre potrebbe portare il 2014 a essere l'anno più caldo della storia.