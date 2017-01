Terra bollente, l'ottobre del 2014 è stato il più caldo di sempre

15:08 - Per il terzo mese consecutivo è record di temperature. Ottobre 2014 è il più caldo da quando sono cominciate le rilevazioni della temperatura planetaria nel 1880. Secondo i ricercatori, il 2014 sta per battere il 2010 e diventare l'anno più caldo della storia. I dati sono riportati dal Goddard Institute for Space Studies della Nasa.

In Siberia dieci gradi in più - Il mese di ottobre è stato di 1,4 gradi centigradi al di sopra della media per il mese nel periodo tra il 1951 e il 1980. Secondo le rilevazioni, la situazione si è presentata in termini accentuati in alcunearee della Siberia orientale dove è stata registrata una temperatura di dieci gradi sopra la norma per il mese.



Tuttavia, l'innalzamento netto delle temperatura ha colpito ampie zone della Terra: in Europa occidentale, Nord America e Africa settentrionale e occidentale il termometro a ottobre è stato di sette gradi superiori alla media. A conferma della tendenza, anche i dati diffusi dalla Agenzia meteorologica giapponese.



Per elaborarli, viene utilizzato un periodo di riferimento e una tecnica per la valutazione della media leggermente diversi rispetto alla Nasa, ma anche questi numeri hanno dimostrato come l'ottobre scorso sia stato il più caldo mai registrato.