Surf sostenibile, arriva la prima tavola "verde" realizzata con le alghe

Sulla cresta dell'onda in maniera green - Il progetto dei ricercatori americani è stato presentato al sindaco della città di San Diego durante la Giornata della Terra in occasione della quale è stato proiettato il documentario World's Smart Cities: San Diego. La nuova tavola da surf sostenibile non è ancora disponibile sul mercato, ma promette di rivoluzionare il mondo di uno sport che fa del rispetto della natura e della tematica ambientalista le sue caratteristiche principali.



Il procedimento - La sfida del team di ricerca guidato dal genetista Stephen Mayfield consisteva nel produrre poliuretano, che costituisce il cuore delle tradizionali tavole da surf, espanso dall'olio di alghe cresciute in laboratorio e trasformate chimicamente in vari tipi di polioli. Questi ultimi, una volta completato il processo, sono stati fatti espandere in una schiuma rigida e in grado di galleggiare. La prima tavola da surf al mondo con un nucleo proveniente dalle alghe è stata poi ricoperta in fibra di vetro e resina rinnovabile.