Sudafrica, jet vola grazie a un biocarburante italiano ricavato dal tabacco

Un aereo di linea sudafricano volerà grazie a un biocarburante italiano ricavato dai semi di tabacco. Il decollo è previsto per il 15 luglio, quando il jet viaggerà da Johannesburg a Città del Capo alimentato per il 50% dal combustibile "verde" sviluppato da un'azienda ligure in collaborazione con l'Università Cattolica di Piacenza. I semi utilizzati per produrre il biocarburante sono non ogm, non alimentari e senza nicotina.