19 gennaio 2015 Sud America, la corsa all'oro minaccia le foreste tropicali: distrutti 1680 km quadrati Tra il 2001 e il 2013 la sola attività mineraria ha spazzato via circa l'1% di superficie boschiva totale, spesso all'interno o nelle vicinanze di aree protette

13:16 - Tra il 2001 e il 2013 l'estrazione di oro ha distrutto 1680 chilometri quadrati di foreste tropicali in Sud America. E' quanto emerge da uno studio dell'Università di Portorico, che ha dimostrato che il 90% di questa perdita è localizzata in quattro aree: le foreste delle Guiana, l'Amazzonia sudoccidentale del Perù, la regione Tapajos-Xingu in Brasile e la Magdalena Valley-Uraba in Colombia. Sono tra le zone più incontaminate del pianeta.

Il pericolo della corsa all'oro - La quantità di foresta distrutta a causa dell'estrazione di oro è stata meno dell'1%, nel complesso. Una cifra che può apparire insignificante, ma che in realtà determina conseguenze allarmanti per l'ecosistema. La maggior parte di questa deforestazione, infatti, è avvenuto all'interno o nelle vicinanze di aree protette, andando a intaccare alcune tra le zone più incontaminate e "biologicamente ricche" del pianeta. Nella regione peruviana della Madre de Dios, per esempio, un ettaro di foresta può comprendere fino a 300 specie diverse di alberi.



Negli ultimi anni la richiesta di oro è salita alle stelle, soprattutto per l'instabilità dei mercati finanziari. La deforestazione conseguente all'attività mineraria si unisce a quella causata da altri utilizzi del suolo, come l'agricoltura o il pascolo, determinando un pericolo enorme per la sopravvivenza dei "polmoni verdi" della Terra.