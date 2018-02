Studio italiano: nessun rischio per la salute dal mais ogm

Il mais ogm non rappresenta un pericolo per la salute. A sostenerlo è uno studio che, condotto da Scuola Superiore Sant'Anna e Università di Pisa, ha analizzato i dati sulle colture dal loro inizio nel 1996 fino al 2016 in Usa, Europa, Sud America, Asia, Africa e Australia. Secondo la ricerca, pubblicata su Scientific Reports, "non c'è alcuna evidenza di rischio per la salute umana, animale o ambientale dal mais transgenico".