Stop al bracconaggio, un elefante vivo vale 76 volte di più di uno morto

In Africa ucciso un elefante ogni 15 minuti - Nel report si sottolinea che il commercio illegale dell'avorio non può competere lontanamente con il valore che hanno questi animali da vivi.



E' tristemente noto come gli elefanti africani siano fortemente minacciati per colpa della domanda estera di avorio: più di 120mila esemplari sono stati uccisi tra il 2010 e il 2013, ed è stato stimato che nel Continente Nero in media viene ucciso un elefante ogni 15 minuti.



Eppure, in base ai dati, ogni elefante vivo è in grado di generare 1,6 milioni di dollari per l'economia locale, attirando turisti interessati a conoscere nel loro habitat questi grandi simpatici pachidermi.



I calcoli - Per calcolare il valore di un elefante vivo, l'associazione ha analizzato le visite ai campi, safari e tour fotografici che si svolgono abitualmente in Kenya, Tanzania, Zambia e Sud Africa. In questo modo è stato stimato che un singolo elefante può contribuire all'economia locale per quasi 23mila dollari all'anno.



Poiché gli elefanti possono vivere fino a 70 anni, un esemplare medio può generare 1.6 milioni di dollari durante il suo intero ciclo di vita.



Considerando quindi come un paio di zanne, per un peso medio di 10 chili di avorio, possano arrivare a valere circa 21mila dollari sul mercato nero, un elefante vivo vale 76 volte più di uno morto.



Un incentivo a proteggere la specie - Rod Brandford, membro della David Sheldrick Wildlife Trust, spiega: "Proteggere gli elefanti produce un tangibile valore monetario. Dati di questo tipo possono essere utilizzati per mostrare come la conservazione degli elefanti sia una proposta economica molto più conveniente rispetto al commercio di avorio. E' un potente incentivo per i funzionari responsabili delle risorse naturali in Africa a proteggere la specie contro il dilagante bracconaggio".