Stoccolma, inaugurati i primi autobus elettrici senza conducente

In Svezia, a Kista, sono stati introdotti i primi autobus elettrici privi di conducente. Questi mezzi, grandi come un minivan, possono trasportare fino a dodici persone e possono raggiungere i 20 km/h. I bus sono dotati di speciali sensori per il riconoscimento degli ostacoli lungo il percorso, mentre a bordo è sempre presente un autista pronto a prendere il controllo del mezzo in caso di necessità.