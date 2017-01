Stati Uniti, le dieci invenzioni "green" più originali presentate al Ces 2015

Tecnologie al servizio dell'ambiente - Il Ces 2015 ha fornito una serie di dispositivi adatti a chi vuole intraprendere uno stile di vita "green" all'insegna della sostenibilità e del rispetto per l'ambiente.



1. Automatic - Si tratta di un piccolo dispositivo capace di migliorare le prestazioni dell'automobile. Una volta installato, segnala le anomalie a bordo e avvisa il guidatore se il consumo di carburante supera il livello "necessario".



2. Connected Cycle - Un pedale "intelligente" che invia informazioni direttamente sullo smartphone del ciclista, comunicando in diretta velocità, chilometri percorsi e calorie consumate. Dispone di un chip per la localizzazione - molto utile in caso di furto o smarrimento - e per ricaricarlo è sufficiente l'energia cinetica prodotta dalla pedalata.



3. Edyn - Alimentato con un sistema fotovoltaico, il device consente di tenere sempre sotto controllo il proprio orto, informando il coltivatore sulla quantità d'acqua che occorre, sulla temperatura e sui nutrienti disponibili nel terreno.



4. Hiris - Un progetto tutto italiano che ha sviluppato un computer "indossabile e tuttofare", in grado di contribuire al risparmio energetico controllando l'accensione di luce e gas nella propria abitazione. Si può legare al polso come un orologio.



5. Misfit Shine Swarovski - Come suggerisce il nome, si tratta di un gioiello. La sua preziosità maggiore, però, si trova nella capacità di assorbire la luce solare e di cambiare tonalità in funzione della quantità immagazzinata.



6. Parrot Pot - Un vaso "intelligente" che monitora lo stato di salute delle nostre piante anche quando siamo lontani da casa, ricordandoci ad esempio se abbiamo dimenticato di innaffiarle. Grazie a un serbatoio di poco più di due litri, è in grado di gestire le irrigazioni in base alla specie vegetale e mantiene la terra umida anche quando finisce la scorta.



7. Solpro - Dedicato a chi si trova spesso fuori di casa e ha necessità di ricaricare lo smartphone anche in luoghi dove non ci sono prese di corrente. Il tutto in maniera ecosostenibile. Un sistema integrato di tre pannelli fotovoltaici alimenta la batteria dei cellulari con l'energia solare.



8. Tzoa - Un vero e proprio sensore portatile che raccoglie i dati sulla "salubrità" di un ambiente. Il dispositivo analizza la qualità dell'aria, l'umidità, la temperatura e le radiazioni ultraviolette e fornisce una valuta ambientale di un dato luogo grazie al confronto con i dati raccolti da altri device simili.



9. Luce "gonfiabile" - Una lampada gonfiabile che si ricarica grazie a un paio di celle fotovoltaiche e immagazzina l'energia in una batteria sottilissima posta alla base. Con una carica può rimanere accesa tutta la notte. Realizzata dalla Mpowerd, si tratta di un oggetto leggerissimo e a basso costo, ideato per le popolazioni che non hanno accesso a sistemi di illuminazione elettrici.



10. Xyzprinting - La prima stampante 3D al mondo in grado di sfornare biscotti pronti da mangiare. E per utilizzarlo non serve nessun impastatore o forno, ma semplicemente un portatile con software annesso.