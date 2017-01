27 febbraio 2015 Spettacolo della natura in Colombia: le alghe trasformano il fiume in un arcobaleno Il canale del Caño Cristales si "colora" per la presenza di un'alga particolare che ne invade il letto tra luglio e novembre, tra la stagione umida e quella secca Tweet google 0 Invia ad un amico

13:57 - In Colombia lo chiamano "arcobaleno liquido" o "il fiume dei cinque colori". Si tratta del Caño Cristales, un canale che offre uno spettacolo naturale unico al mondo per le mille sfumature accese che colorano le sue acque. Un colpo d'occhio notevole di giallo, rosso e verde dovuto alla presenza di un'alga particolare detta "macarenia clavigera", che tra luglio e novembre trasforma in arcobaleno i quasi 100 chilometri che il fiume percorre tra Ande, Amazzonia e Orinoco.

Arcobaleno liquido - Il corso d'acqua del Caño Cristales scorre per 100 chilometri nella provincia di Meta, nel Parco Nazionale Serrania de la Macarena, un vero e proprio patrimonio naturale e della biodiversità per la Colombia. Durante l'anno appare come un fiume "normale", mentre nel periodo tra luglio e novembre, nell'intervallo tra le stagioni umide e quelle secche, si trasforma a causa dell'abbassamento del livello dell'acqua. Un fenomeno, questo, che permette ai raggi solari di riscaldare il muschio che ricopre le rocce e le altre formazioni di alghe sotto la superficie, "accendendone" i colori.



Una tavolozza di alghe - L'esplosione cromatica dettata dal calore trasforma il fiume in un vero e proprio arcobaleno: al di là del verde del muschio e del blu dell'acqua, il tocco più spettacolare è dato dal rosso vivo prodotto dalla macarenia clavigera, una specie particolare di alga che, trasportata per chilometri dalle correnti, si "scompone" in una gamma di colori psichedelici, con sfumature dal giallo al verde, fino al rosso, al rosa e al nero. Il sito è stato riaperto al pubblico nel 2009 dopo essere stato chiuso a causa dei guerriglieri del Farc e per i danneggiamenti causati dal traffico turistico non regolamentato.