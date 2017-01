Il 2014 secondo le campagne di Greenpeace

15:33 - C'è la Statua della libertà sott'acqua per l'innalzarsi del livello dei mari a causa dei cambiamenti climatici. Ci sono le spettacolari azioni della Rainbow Warrior - che quest'anno è stata anche in Italia - contro le trivellazioni petrolifere. O ancora il mega striscione esposto nella Galleria Vittorio Emanuele II di Milano per chiedere all'Alta moda di eliminare le sostanze chimiche pericolose. Sono le immagini delle azioni non violente che Greenpeace ha compiuto nell'anno che si sta chiudendo.

E ancora le iniziative per difendere l'Artico e combattere il legno illegale che arriva dall'Amazzonia e molto altro ancora. "Il 2014 - si legge in una nota - e' stato un anno denso di iniziative e di vittorie per Greenpeace, con milioni di persone mobilitate per difendere l'ambiente. Sono tre milioni i sostenitori nel mondo e oltre sei milioni e mezzo le persone che hanno firmato la petizione per salvare l'Artico (www.savethearctic.org)".