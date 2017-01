Venezia 71, il film più ambientalista è "The postman’s white nights"

18:15 - Il Green Drop Award 2014, premio di Green Cross Italia e Città di Venezia per il film che meglio interpreta la sostenibilità tra quelli in gara alla mostra del cinema, è stato assegnato a "The postman’s white nights" di Andrej Končalovskij. Nelle motivazioni, la giuria lo ha definito "opera di profonda riflessione sui rapporti fra uomo e uomo e fra uomo e natura, il cui futuro è nelle nostre mani se solo vorremo assumercene la responsabilità". La cerimonia di premiazione è a bordo della Planet Solar, la nave solare più grande del mondo.

Un film su un villaggio fuori dalle contaminazioni industriali - Il trofeo Green Drop, soffiato dal maestro vetraio Simone Cenedese di Murano, rappresenta una goccia d’acqua, al suo interno c'è un campione di terra che quest’anno proviene dall’Antartide.



La pellicola racconta la storia di uno sperduto villaggio russo sul lago Kenozero. I pochi abitanti possono raggiungere il resto del mondo solo attraversando in barca un lago. Nonostante nelle vicinanze sorga una base spaziale che usa tutte le più moderne tecnologie, gli abitanti del villaggio vivono come un millennio fa,producendo per se stessi solo il necessario per la sopravvivenza.



Končalovskij commenta così il film: "Forse è il tentativo di affinare il mio udito per ascoltare il quieto sussurro dell’universo".