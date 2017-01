Expo, i parchi italiani si mettono "in mostra"

13:02 - "A Expo 2015 saremo presenti con l'Area tematica dedicata alla Biodiversità, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire, attraverso percorsi green, multimediali e sensoriali di ultima generazione, quanto è ricca l'Italia anche su questo fronte". Lo ha detto Barbara Degani, Sottosegretario all'Ambiente con delega all'Expo. In Italia si trovano i parchi naturali più grandi d'Europa, nei quali vive il 43% delle specie animali e vegetali presenti nel Vecchio Continente.

Area Tematica della Biodiversità - "Per l'esposizione universale del 2015 abbiamo deciso di puntare sul patrimonio naturale del nostro Paese". Barbara Degani ha le idee chiare sulla ricchezza naturalistica italiana, un autentico "tesoro" di biodiversità e paesaggio che sarà valorizzato in occasione dell'Expo 2015. L'idea è quella di un percorso "verde" che riproduce le risorse paesaggistiche italiane, dalla montagna alla collina. Con l'obiettivo dichiarato di favorire la green economy e il turismo sostenibile.



Numeri importanti - L'Italia detiene il primato della biodiversità europea con oltre 67mila specie di piante e animali, distribuiti in riserve naturali che si estendono per 3 milioni di ettari occupando il 10% della Penisola. Un "tesoro" verde che, secondo Unioncamere, che attira il 40% del turismo italiano complessivo. è quello di tutelarla dalle crescenti minacce: inquinamento e riscaldamento globale, degrado degli habitat e introduzione di specie aliene invasive, pesticidi agricoli e allevamenti intensivi.