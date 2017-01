Solidarietà "verde", ecco le case in bambù costruite per le popolazioni in difficoltà

Abitazioni realizzate in bambù e materiali sostenibili per accogliere le famiglie di popolazioni in difficoltà. Sono le Framework Houses, una serie di alloggi eco-friendly a prezzi accessibili costruiti in Cambogia nell'ambito di un progetto inaugurato nel 2014. Ogni abitazione è adattabile alle esigenze delle famiglie ed è stata progettata per resistere all'impeto di alluvioni e altri eventi climatici che mettono a repentaglio la sicurezza delle comunità locali.