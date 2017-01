Sole e vento possono coprire il 100% dell'energia Usa entro il 2050

17:20 - L'energia solare ed eolica possono coprire l'intero fabbisogno energetico degli Stati Uniti. A sostenerlo è Mark Jakobson della Stanford University nello schema definito The solutions project, grazie a tecnologie già pronte. Inoltre, in base al progetto, nei prossimi 35 anni sarà possibile raggiungere un'economia più forte, avere famiglie più sane e un futuro più sicuro.

Enormi risparmi - Il risparmio per persona potrebbe essere di 4.500 dollari all'anno nel 2050. Inoltre per i prossimi 40 anni si sfiorerebbero i 5 milioni di nuovi posti di lavoro nella fase di costruzione e i 2,5 milioni in quella di gestione. Mentre i costi evitati per cure sanitarie sarebbero pari a 510 miliardi di dollari all'anno.



Il mix energetico verde - Nello specifico, ogni singolo Stato americano può raggiungere al 2050 il 100% di energia verde. Il mix degli States in generale potrebbe essere formato dal 45,7% di energia fornita dal solare e dal 50% dall'eolico (idroelettrico 2,5%, geotermia 1,3%, 0,5% forza del mare).