Smog, pedalare in città fa bene ma non troppo: i rischi possono superare i benefici

Quanto a lungo si può andare in bicicletta in città prima che lo smog "annulli" i benefici della pedalata? E' il quesito da cui sono partiti i ricercatori dell' Università di Cambridge , i quali hanno stabilito in un due ore al giorno di pedalata il "limite" oltre il quale i rischi per la salute superano i benefici legati all'attività fisica. Se da un lato infatti l'andare in bici contribuisce alla tutela dell'ambiente e alla riduzione dell' inquinamento , dall'altro pedalare in città inquinate può essere pericoloso a causa dell'inalazione di polveri sottili. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Preventive Medicine .

Le città "flagellate" dallo smog - Gli studiosi hanno preso in esame diverse città a partire dall'indiana Delhi, la più inquinata del mondo. Qui, per non rischiare danni alla salute, non bisogna pedalare per più di mezz'ora al giorno. A Parigi e Londra, dove la concentrazione media di particolato atmosferico si aggira intorno ai 14 microgrammi per metro cubo, si può pedalare fino a otto ore prima di raggiungere il "punto di non ritorno". Ma attenzione, i livelli di smog variano da giornata a giornata: nell'ultima settimana la capitale francese ha infatti superato gli 80 microgrammi per metro cubo.



"La soluzione? Ridurre l'inquinamento" - Un recente report dell'Oms ha rilevato che circa l'80% di chi vive in città respira aria inquinata, aggiungendo che lo smog provoca infatti più di tre milioni di morti premature all'anno. Lo studio inglese, secondo gli autori, "dà ulteriore sostegno agli investimenti in infrastrutture che possono portare le persone a scendere dalle auto e a muoversi a piedi o in bici", incentivando il rispetto dell'ambiente. "Questo a sua volta riduce l'inquinamento e allo stesso tempo stimola a fare esercizio fisico", hanno sottolineato i ricercatori.