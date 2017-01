Smaltire per gioco, anche la console va riciclata nel modo giusto

17:16 - Anche i giocattoli elettronici a fine vita sono rifiuti da smaltire correttamente. Per ricordarlo, il consorzio Remedia per la gestione eco sostenibile dei rifiuti tecnologici parteciperà a "G! come giocare", la fiera dedicata ai più piccoli in programma dal 21 al 23 novembre a Milano.

La miniera nei giochi - Danilo Bonato, direttore generale di Remedia, ha dichiarato: "Pochi sanno che i giocattoli elettrici ed elettronici a fine vita sono considerati Raee e devono essere smaltiti correttamente per preservare l’ambiente e non sprecare risorse importanti".



Per esempio, da una console di due chili è possibile ricavare ferro (45,5%), plastica (19%), alluminio (4%), rame (1,5%) e altri materiali, tra cui una piccola percentuale di metalli preziosi e terre rare, che possono essere reintrodotti nel ciclo produttivo.



Solo il 2% viene riciclato - Bonato ha continuato: "Si stima che delle 12mila tonnellate di giocattoli elettronici immesse sul mercato in Italia, ne vengano riciclate 230, vale a dire solo il 2%. E’ chiaro che coinvolgere le famiglie e i più piccoli in attività di educazione e sensibilizzazione diventa fondamentale".



Per questa edizione di "G! come Giocare", Remedia ha organizzato uno spettacolo interattivo dal titolo "Salviamo il parco e i Raee", che coinvolgerà i bambini per sensibilizzarli al rispetto della natura e al corretto riciclo dei rifiuti tecnologici.