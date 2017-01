Simbolo del Natale, le renne sono a rischio

17:02 - Amate anche per il loro legame con Babbo Natale, le renne sono in calo in tutto il mondo. Lo annuncia uno studio cinese che invita a prendere provvedimenti per salvaguardarle. La ricerca è stata condotta dalla Renmin University of China e pubblicata sul Journal for Nature Conservation.

Fenomeno crescente - Xiuxiang Meng, tra gli autori dello studio, ha detto: "In Nord Europa (come in Finlandia, Svezia e Norvegia), Asia (Russia, Mongolia e Cina) e Nord America (Canada e Alaska) la popolazione di renne è in via di diminuzione da molti anni".



Gli studiosi hanno concentrato la propria attenzione sulle renne in Cina, dove la popolazione di questi mammiferi è scesa del 28% rispetto agli anni Settanta.



Sei cause principali - Nel 1998, inoltre, si è verificato un calo drastico. I ricercatori attribuiscono le ragioni del declino a sei fattori principali: l'endogamia (con il conseguente rischio maggiore di problemi genetici), il bracconaggio, i cambiamenti climatici, la mancanza di allevatori, l'impatto del turismo e i predatori naturali.



In particolare, secondo gli scienziati "orsi, lupi e linci potrebbero uccidere fino a un terzo dei piccoli delle renne ogni anno". I ricercatori invitano l'Unione mondiale per la conservazione della natura (Iucn) ad aggiornare la sua lista rossa con le specie a rischio, includendo anche le renne.