Sicilia, arriva la raccolta differenziata a premi: buoni spesa per i cittadini "virtuosi"

Una sorta di "campionato di ecologia" che premierà 200 cittadini che si classificheranno primi nella raccolta differenziata . E' il progetto Chi differenzia ci guadagna realizzato presso il Comune siciliano di Niscemi , in provincia di Caltanissetta, che metterà in palio buoni spesa da venti euro al mese. La "gara" è stata inaugurata il 4 novembre e si concluderà il 16 gennaio 2016: l'obiettivo è quello di migliorare il già notevole "record ecologico" registrato da Niscemi, Comune "riciclone" per la plastica nel 2015.

L'iniziativa è frutto della collaborazione tra la città di Niscemi con Meco.Gest e Ambiente Italia. Per guadagnare punti, i cittadini dovranno portare i rifiuti in un'isola ecologica appositamente attrezzata.



L'entità del "premio" dipenderà dal peso e dalla qualità dei materiali conferiti, nel rispetto di un tetto massimo di consegna settimanale. Il regolamento prevede un punto per ogni otto chili di carta, per ogni chilo e mezzo di cartone, per tre chili di vetro, per 500 grammi di plastica, per 800 grammi di imballaggi metallici.