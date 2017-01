Seabin, per ripulire gli oceani arriva il bidone galleggiante che cattura i rifiuti

Un bidone galleggiante per ripulire mari e oceani dalla spazzatura. E' il frutto del Seabin Project, un sistema economico e "green" per la raccolta acquatica dei rifiuti ideato dagli australiani Andrew Turton e Pete Ceglinski. Il principio è semplice: il bidone filtra l'acqua e "risucchia" al suo interno materiali di vario tipo, dalla plastica alla carta, dai carburanti ai detergenti. L'obiettivo è quello di offrire un'alternativa ecologica alle imbarcazioni per la raccolta della spazzatura.