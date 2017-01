Se il pollice verde è questione di... carezze: le piante sono sensibili alla gentilezza umana

Le piante sono pienamente consapevoli di ciò che avviene intorno e rispondono rapidamente alla maniera in cui sono trattate, mostrando fra l'altro di "apprezzare le carezze umane". E' quanto emerge da una ricerca dell'University of Western Australia pubblicata sulla rivista Plant Physiology, che spiega come le piante reagiscano in diverse maniere quando sono semplicemente "toccate" o "lisciate". Il tocco umano può influire inoltre sulla fioritura e indurre lo sviluppo di una maggiore resistenza agli organismi nocivi.