Scopre il bruco mangia-plastica, ma ora la biologa italiana è senza lavoro

Era finita agli onori della cronaca per aver scoperto un bruco che si nutriva di plastica, risolvendo di fatto il problema dei rifiuti. Ma ora, il contratto da ricercatrice della biologa Federica Bertocchini, 49enne di Piombino (Livorno), è scaduto lasciandola senza occupazione. Da più di vent'anni la donna lavorava all'estero, passando dall'Inghilterra agli Stati Uniti, fino all'Istituto di biomedicina di Cantabria, in Spagna.

"La stretta dei finanziamenti alle università vale un pò per tutta Europa - ha spiegato la biologa in un'intervista al Resto del Carlino - e non è facile ottenere dei contratti visto che i ricercatori sono tanti". Nonostante il mancato rinnovo, a causa dei tagli al budget del Cnr spagnolo, la Bertocchini ha deciso di rimanere a vivere in Spagna per continuare la ricerca ma, "se dovessi ricevere qualche proposta interessante - dice - tornerei sicuramente in Italia".