Scooter sharing, il via a Milano in vista dell'Expo 2015

23 ottobre 2014 Scooter sharing, il via a Milano

18:52 - La condivisione dei mezzi di trasporto è il presente e il futuro della mobilità urbana. La nuova declinazione avrà come protagonista lo scooter. Le due città pilota dovrebbero essere Milano e Roma. Nella città meneghina l’iniziativa partirà in tempo per l’Expo 2015. Il 28 ottobre Pierfrancesco Maran, assessore alla Mobilità del capoluogo lombardo, terrà un convegno con i potenziali operatori che permetterà di raccogliere consigli su come adattare il bando.

Avvio un mese prima dell'Expo - L'evento farà parte degli incontri Citytech - Bustech che ci saranno al Castello Sforzesco il 27 e 28 ottobre, dove si discuterà delle future sfide della mobilità e del trasporto pubblico.



In base alle dichiarazioni di Maran, ci saranno tra i mille e i 1.500 veicoli e il bando "sarà ispirato a quello relativo al car sharing, senza monopoli ma con la libera concorrenza tra le aziende in grado di fare i servizi di quel livello. L'intento è che l'avviso pubblico esca nel 2014 e i servizi a inizio 2015, tra febbraio e marzo, un po' prima di Expo, per avere almeno un mese di taratura del servizio".