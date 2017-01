Scarpe da donna più "verdi" con tacchi e plateau intercambiabili

Rinnovare la scarpiera, ma risparmiando spazio e facendo un favore all'ambiente. Dall'intuizione della designer torinese Alexandra Alberta Chiolo nascono le prima calzature per donne con tacchi e plateau intercambiabili. Un'idea sostenibile 100% made in Italy che permette di evitare l'accumulo di rifiuti di materiali plastici, oltre a far risparmiare tempo e spazio alle donne. Il "segreto" è nella tomaia, dove sono stati predisposti degli agganci che permettono di innestare e sostituire tacchi e rialzi.

Cambiare scarpa con due "click" - "Intercambiando tacchi plateau abbiamo la possibilità di poter portare con noi durante la giornata solo un sacchettino con i ricambi in diverse altezze e diversi colori" ha spiegato Alexandra Alberta Chiolo. Un mix di moda, sostenibilità e ingegneria che consente di passare da un tacco di dodici centimetri a uno di otto in soli due "click". La produzione di questi pezzi avviene esclusivamente in Italia e utilizza alcuni materiali provenienti dal mondo dell'aeronautica.



Ma non c'è il pericolo che il tacco si stacchi? - Prima di essere messi in commercio, i tacchi e i plateau intercambiabili sono stati sottoposti a test che sono durati cinque anni. Le prove si sono concentrate proprio sulla trazione, sugli stimoli alla rottura e sul sostegno del peso durante la camminata.