Salerno, la "beauty farm" delle bufale

Seicento animali liberi di pascolare su 200 ettari di terreno, 12 quintali di latte al giorno, 14 d'estate e, soprattutto, un premio Oscar Green 2012. Sono questi i numeri maturati in 27 anni di esperienza nella cosiddetta "beauty farm" delle bufale a chilometro zero della Tenuta Vannulo a Capaccio Scalo, in provincia di Salerno. Tutto è fatto in casa: il latte, il foraggio, la lavorazione del prodotto e la vendita. E unicamente al consumatore, che può vedere "in trasparenza" l'intero ciclo di produzione con i suoi occhi.

Rispetto per ambiente e animali - Le regole dell'azienda agricola sono chiare: niente vendita all'ingrosso o ai ristoranti, massimo cinque chili di mozzarella per cliente e quando il latte finisce si ricomincia l'indomani. Niente allevamenti intensivi, niente sovra-sfruttamento del suolo, ridotto impatto ambientale e processi di lavorazione all'insegna dell'ecosostenibilità. Ma soprattutto grande rispetto per il benessere delle bufale, che vengono munte soltanto quando lo desiderano.



Massaggi, docce e musica: il relax delle bufale - I clienti spesso coincidono con i visitatori e i turisti attratti a pochi chilometri dai templi di Paestum, spinti dalla curiosità di ammirare coi propri occhi la "beauty farm" delle bufale, per scoprire come nasce una mozzarella. "La passione ti fa fare le cose per bene - afferma Antonio Palmieri, fondatore dell'azienda agricola -. E per fare le cose per bene anche gli animali devono stare in tranquillità, col benessere". E infatti nella tenuta Vannulo le bufale vivono come in una beauty farm: riposano su speciali materassi di gomma, si fanno massaggiare da spazzole automatiche se ne hanno voglia, fanno la doccia d'estate attivando col loro passaggio la fotocellula, ascoltano musica New Age, mangiano foraggi biologici prodotti in casa e quando sentono le mammelle piene attendono il loro turno e si fanno mungere.



Lavorazione trasparente - Il latte a chilometro zero attraversa poi soltanto un breve lattodotto e arriva direttamente nelle mani esperte dei casari, che con i loro segreti tramandati per generazioni preparano sotto gli occhi dei clienti la famosissima mozzarella. Il tutto nell'ambito di un'unica struttura che fa da "casa" a tutte le fasi della lavorazione, dalla cura meticolosa delle bufale alla vendita al dettaglio. La tenuta Vannulo ha anche un museo della civiltà contadina e le visite alla fattoria didattica vengono organizzate in quattro lingue.