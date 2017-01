Risparmio energetico, arrivano i mattoni che riscaldano la casa in modo naturale

Modificare e reinventare la struttura dei classici mattoni rossi in modo da renderli dei perfetti "climatizzatori". E' l'idea partorita da due architetti colombiani, Miguel Niño e Johanna Navarro, che ha portato alla produzione di laterizi in grado di riscaldare la casa in modo naturale. Il "segreto" è nella forma e nel nucleo semi-vuoto, che favoriscono la ventilazione e l'isolamento termico. I nuovi mattoni riducono inoltre l'impiego di materiali supplementari e potenzialmente inquinanti, come quelli utilizzati per le finiture.