Lo scudo di ghiaccio che protegge l'Antartide

L'azione combinata di correnti oceaniche e venti ha dato vita a uno "scudo" di ghiaccio che protegge l'Antartide dagli effetti del riscaldamento globale. Il suo spessore è compreso tra 100 e 1.000 chilometri ed è alimentato da vere e proprie "fabbriche glaciali".

Artico e Antartico a confronto - Lo studio, pubblicato sulla rivista Remote Sensing of Environment, ha preso in esame i dati dei satelliti per comprendere le differenze tra i ghiacci dell'Artico, che stanno registrando un drastico scioglimento, e quelli antartici, che invece si stanno leggermente espandendo. "Il nostro studio fornisce prove consistenti che il comportamento del ghiaccio marino antartico - ha detto Son Nghiem, coordinatore della ricerca - è coerente con le caratteristiche geofisiche della regione polare meridionale, che si differenziano nettamente da quelle della regione artica".



I dati dei satelliti - Ogni anno, in Antartide, il ghiaccio marino raggiunge la massima estensione nel mese di settembre e si ritira di circa il 17% nel mese di febbraio. L'estensione del ghiaccio è stabile dagli anni '70 e in alcune regioni risulta addirittura in aumento. Grazie alle informazioni del radar a bordo del satellite QuikSCAT della Nasa, raccolte tra il 1999 e il 2009, è emerso che la struttura dell'Antartide e la profondità dell'oceano che lo circonda influenzano venti e correnti oceaniche. Questi a loro volta favoriscono la formazione del ghiaccio marino.



Come nasce lo "scudo" di ghiaccio - Al momento della formazione dello "scudo" glaciale, i venti che soffiano dal continente spingono il blocco in mare aperto, verso nord. Le correnti marine lo ammucchiano poi in un'unica enorme fascia che circonda tutto l'Antartide e fa da scudo al ghiaccio più vecchio e spesso del continente. Inoltre, quando il ghiaccio si allontana verso l'oceano, dietro di sé lascia degli spazi di mare dove si creano "fabbriche di ghiaccio" che sono protette dall'azione erosiva dei venti oceanici e delle onde e che vanno ad alimentare e a ingrossare la fascia ghiacciata.