Rinnovabili, sorgerà in Israele la torre solare più alta del mondo

La torre solare più alta del mondo sarà innalzata nel deserto del Negev , in Israele, e diventerà operativa entro il 2018. La centrale termodinamica di Ashalim , in buona parte già costruita, prevede l'installazione di 50mila pannelli fotovoltaici eliostati (che seguono il percorso del sole, ndr), disposti intorno a una torre alta 250 metri . I suddetti pannelli riflettono la luce solare sulla costruzione, scaldando un fluido speciale a temperature elevatissime che trasforma l'acqua in vapore. Questa a sua volta alimenta le turbine che fanno girare gli alternatori, producendo elettricità.

Tecnologia termodinamica - Quello realizzato in terra israeliana è un sistema alternativo per produrre energia dal sole rispetto al fotovoltaico tradizionale, dove invece i pannelli trasformano direttamente la luce in corrente. Il vantaggio del termodinamico rispetto al fotovoltaico è che il fluido mantiene la temperatura a lungo e può far funzionare l'impianto anche quando il sole è tramontato.



Energia per 130mila case - Quando la centrale entrerà in funzione, produrrà 310 megawatt di energia, sufficienti ad alimentare 130mila abitazioni, il 5% della popolazione di Israele. Sarà il più grande impianto di energia rinnovabile del Paese. Lo Stato ebraico, pur avendo un'esposizione solare ottimale, finora non ha mai investito in questo settore, preferendo affidarsi al gas naturale.



La centrale di Ashalim viene costruita dalla società statunitense BrightSource Energy, la stessa che ha costruito nel deserto della California la centrale solare termodinamica più grande del mondo, Ivanpah. Quest'ultima è formata da 170mila eliostati, ma la torre centrale è alta "soltanto" 140 metri.