Rinnovabili, l'Irlanda taglia gli investimenti ai combustibili fossili

Dunguaire Castle – Kinvarra - Irlanda

Isola di smeraldo per definizione, l'Irlanda si prepara a un'autentica rivoluzione nel segno del "verde": il Parlamento ha infatti approvato una legge per tagliare i fondi pubblici diretti a petrolio, carbone e gas naturale. Il provvedimento potrebbe entrare in vigore già nei prossimi mesi, dopo aver ricevuto il via libera da parte della commissione finanziaria.