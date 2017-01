Rinnovabili, inventato un tessuto "smart" che genera elettricità a partire da sole e vento

Un gruppo di ricercatori del Georgia Institute of Technology ha sviluppato un nuovo tessuto in grado di produrre energia a partire dal sole e dal vento. Gli elementi costitutivi di questa stoffa, realizzata in materiale polimerico economico e leggero, sono le micro celle solari e i nanogeneratori capaci di convertire l' energia meccanica prodotta dalle vibrazioni in elettricità. La ricerca è stata pubblicata su Nature Energy .

Leggero ed economico - Il tessuto "smart" è stato prodotto utilizzando una macchina tessile commerciale ed è il risultato dell'intreccio di normali fibre di lana con fibre di plastica dotate di piccolissime celle solari, e con altre contenenti i nanogeneratori. "Il tessuto è leggero, traspirante ed economico, perché è formato in parte da tecnologie già diffuse sul mercato, come le fibre con le celle solari", ha spiegato Zhong Lin Wang, che ha lavorato al progetto.



Energia da sole e vento - Dai vari esperimenti condotti dagli studiosi è emerso che uno scampolo di 20 centimetri quadrati circa è in grado di produrre 2 volt di energia al minuto sfruttando sia la luce solare, sia i movimenti delle fibre dovuti al vento. Si tratta di un risultato importante che rende questa tecnologia utile soprattutto per ricaricare dispositivi elettronici, dallo smartphone ai device indossabili in ambito medico. Tuttavia, prima che questa stoffa avanguardistica arrivi nei negozi bisognerà attendere: occorre trovare un materiale per impermeabilizzarla e impedire che i componenti si rovinino.