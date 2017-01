Generare energia elettrica grazie agli aquiloni: è il progetto lanciato da una ditta scozzese, che realizzerà una centrale vicino alla città di Stranraer. Salendo in aria spinti dal vento fino a 450 metri, gli enormi aquiloni utilizzati della centrale (una serie di parapendii lunghi 40 metri ) tireranno una catena che farà girare un alternatore , producendo elettricità. Gli oggetti lavoreranno in coppia: mentre uno scende, l'altro sale , garantendo un afflusso di energia costante.

In Scozia sorgerà una centrale elettrica "ad aquiloni" 1 di 11 Sito ufficiale Sito ufficiale In Scozia sorgerà una centrale elettrica "ad aquiloni" © Kite Power Solutions Ltd 2015 2 di 11 Sito ufficiale Sito ufficiale In Scozia sorgerà una centrale elettrica "ad aquiloni" © Kite Power Solutions Ltd 2015 3 di 11 Sito ufficiale Sito ufficiale In Scozia sorgerà una centrale elettrica "ad aquiloni" © Kite Power Solutions Ltd 2015 4 di 11 Sito ufficiale Sito ufficiale In Scozia sorgerà una centrale elettrica "ad aquiloni" © Kite Power Solutions Ltd 2015 5 di 11 Sito ufficiale Sito ufficiale In Scozia sorgerà una centrale elettrica "ad aquiloni" © Kite Power Solutions Ltd 2015 6 di 11 Sito ufficiale Sito ufficiale In Scozia sorgerà una centrale elettrica "ad aquiloni" © Kite Power Solutions Ltd 2015 7 di 11 Sito ufficiale Sito ufficiale In Scozia sorgerà una centrale elettrica "ad aquiloni" © Kite Power Solutions Ltd 2015 8 di 11 Sito ufficiale Sito ufficiale In Scozia sorgerà una centrale elettrica "ad aquiloni" © Kite Power Solutions Ltd 2015 9 di 11 Sito ufficiale Sito ufficiale In Scozia sorgerà una centrale elettrica "ad aquiloni" © Kite Power Solutions Ltd 2015 10 di 11 Sito ufficiale Sito ufficiale In Scozia sorgerà una centrale elettrica "ad aquiloni" © Kite Power Solutions Ltd 2015 11 di 11 Sito ufficiale Sito ufficiale In Scozia sorgerà una centrale elettrica "ad aquiloni" © Kite Power Solutions Ltd 2015 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il sistema è già stato sperimentato nell'Essex (Inghilterra orientale) e la società Kite Power Solutions vuole ora svilupparlo nel sudovest della Scozia, uno dei luoghi più ventosi della Gran Bretagna. In assenza di vento o con forte maltempo, i "super aquiloni" potranno anche esser rimossi velocemente ed eventualmente spostati.



Energia a portata di vento - La centrale di Stranraer, che sorgerà nel vecchio poligono Raf di West Freugh, dovrebbe produrre 500 kilowatt, al costo di 5 centesimi di euro per kilowattora (la metà dell'eolico offshore). Il tutto senza alcuna richiesta di contributi pubblici. Il vento nella zona è così costante che l'azienda conta di non riuscire a produrre energia soltanto per dieci giorni all'anno. Un impianto da mille aquiloni, con vento costante, fornirebbe tanta energia quanto quella prodotta dalla progettata centrale nucleare di Hinkley Point C.