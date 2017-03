Rifiuti nei mari, l'inquinamento costa milioni di euro a pescatori e turismo

A tracciare il preoccupante scenario dell'inquinamento nel Mediterraneo è un nuovo rapporto del Centro comune di ricerca della Commissione europea. La relazione conferma "che gli oggetti di plastica hanno il più alto impatto dannoso diretto e indiretto". Così ogni anno milioni di specie che vivono negli oceani sono "debilitati, mutilati e uccisi dai rifiuti marini".



Minaccia per ecosistema ed economia - La spazzatura in mare rappresenta un serio pericolo per la fauna marina che, una volta "intrappolata" nella plastica, ha solo il 20% di probabilità di salvarsi. Il flagello dei rifiuti si trasforma però anche in un salasso di denaro per le attività di pesca, turismo, acquacoltura, navigazione ed energia.



Milioni di euro annegati - Il danno provocato ai settori di pesca e turismo si traduce in termini di minor gettito di catture e costi che vanno dalla rimozione di attrezzi da pesca alle eliche rotte, dai servizi di soccorso a quelli di pulizia e bonifica di lidi e acque. In particolare uno studio olandese, citato nella relazione, ha stimato "in 6,7 milioni l'anno il costo totale per la rimozione di rifiuti marini da spiagge e coste di 32 Comuni situati nei sette Paesi della macro-regione Adriatico-Ionica". In media "il 5% del loro bilancio".