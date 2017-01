Rifiuti biodegradabili, in Islanda le bottigliette si producono con le alghe rosse

In Islanda le bottigliette si producono con le alghe rosse 1 di 8 Dal Web Dal Web In Islanda le bottigliette si producono con le alghe rosse Sviluppato dal designer Ari Jónsson, il nuovo materiale rappresenta un'alternativa "verde" alla plastica. Grazie ai suoi ingredienti naturali, dopo l'utilizzo può essere addirittura mangiato 2 di 8 Dal Web Dal Web In Islanda le bottigliette si producono con le alghe rosse Sviluppato dal designer Ari Jónsson, il nuovo materiale rappresenta un'alternativa "verde" alla plastica. Grazie ai suoi ingredienti naturali, dopo l'utilizzo può essere addirittura mangiato 3 di 8 Dal Web Dal Web In Islanda le bottigliette si producono con le alghe rosse Sviluppato dal designer Ari Jónsson, il nuovo materiale rappresenta un'alternativa "verde" alla plastica. Grazie ai suoi ingredienti naturali, dopo l'utilizzo può essere addirittura mangiato 4 di 8 Dal Web Dal Web In Islanda le bottigliette si producono con le alghe rosse Sviluppato dal designer Ari Jónsson, il nuovo materiale rappresenta un'alternativa "verde" alla plastica. Grazie ai suoi ingredienti naturali, dopo l'utilizzo può essere addirittura mangiato 5 di 8 Dal Web Dal Web In Islanda le bottigliette si producono con le alghe rosse Sviluppato dal designer Ari Jónsson, il nuovo materiale rappresenta un'alternativa "verde" alla plastica. Grazie ai suoi ingredienti naturali, dopo l'utilizzo può essere addirittura mangiato 6 di 8 Dal Web Dal Web In Islanda le bottigliette si producono con le alghe rosse Sviluppato dal designer Ari Jónsson, il nuovo materiale rappresenta un'alternativa "verde" alla plastica. Grazie ai suoi ingredienti naturali, dopo l'utilizzo può essere addirittura mangiato 7 di 8 Dal Web Dal Web In Islanda le bottigliette si producono con le alghe rosse Sviluppato dal designer Ari Jónsson, il nuovo materiale rappresenta un'alternativa "verde" alla plastica. Grazie ai suoi ingredienti naturali, dopo l'utilizzo può essere addirittura mangiato 8 di 8 Dal Web Dal Web In Islanda le bottigliette si producono con le alghe rosse Sviluppato dal designer Ari Jónsson, il nuovo materiale rappresenta un'alternativa "verde" alla plastica. Grazie ai suoi ingredienti naturali, dopo l'utilizzo può essere addirittura mangiato leggi dopo slideshow

"Quando ho scoperto che più del 50% dei prodotti di plastica nel mondo viene usato una sola volta e poi gettato via, ho avvertito il bisogno di trovare una soluzione per ridurre i rifiuti che produciamo ogni giorno", ha detto Ari Jónsson, raccontando la genesi della sua opera.



Rifiuti zero - Effettuando vari test, il designer islandese ha osservato che il materiale biodegradabile migliore per la produzione di bottigliette consisteva in un composto gelatinoso di acqua e polvere di agar. Riscaldandolo a fuoco lento e poi congelandolo in forma di bottiglia, il materiale si è dimostrato adatto a contenere acqua. Una volta svuotato del suo contenuto idrico, però, inizia a decomporsi.